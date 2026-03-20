جيش الاحتلال يزعم القضاء على رئيس قسم الاستخبارات في قوات الباسيج

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على رئيس قسم الاستخبارات في قوات الباسيج بطهران.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مسؤول استخبارات قوات التعبئة الشعبية العمید إسماعيل أحمدي قُتل خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قائد الباسيج غلام رضا سليماني.

ومنذ قليل؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق موجة جديدة "وعد صادق 4" بصواريخ بالستية وانشطارية نحو الكيان والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان له : استهدفنا قاعدة "علي السالم" (الكويت) وقيادة الطائرات المسيّرة الجوية والفضائية وعنابر صيانة الطائرات ومستودعات المعدات.

وأضاف البيان الإيراني: استهدفنا 4 رادارات إنذار مبكر للدفاع الصاروخي ومواقع تجمع الأمريكيين في "قاعدة الوفا" بصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

وتابع البيان: استهدفنا بشكل مؤثر مراكز الأقمار الصناعية والرادارات والدفاع الجوي في وسط وجنوب وشمال الكيان.

وختم الحرس الثوري ييانه قائلا : تم تنفيذ الموجة 67 من عملية "وعد صادق 4" تحية لروح الشهيد نائيني والشهداء الأبرار.