الحرس الثوري الإيراني يعلن رسميا استشهاد قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، استشهاد قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني رسميا.

وذكر الحرس الثوري في بيان رسمي، أن "العميد غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، استشهد إثر عدوان صهيوني".

وأضاف البيان أن "اغتيال قائد قوات الباسيج يؤكد أهميتها في المعركة مع الكيان الصهيوني وأمريكا"، مؤكدًا أن هذه العملية لن تمر دون رد.

وتابع: "مجاهدو الباسيج سينتقمون من قتلة العميد غلام رضا سليماني"، في تهديد مباشر برد عسكري محتمل.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يهاجم في الساعات الأخيرة مواقع وحدة الباسيج المنتشرة في أنحاء طهران"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة.