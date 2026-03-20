الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران .. اعتقال 45 انفصاليا بمحافظتي قزوين وأذربيجان الغربية

إيران
إيران
محمود نوفل

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 45 انفصاليا من العملاء للكيان الصهيوني بمحافظتي قزوين وأذربيجان الغربية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال نحو 500 جاسوس بتهم تتعلق بتسريب معلومات إلى جهات تعتبرها طهران معادية، وفق ما أكده قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان .

وأوضح رادان، أن قرابة نصف هذه القضايا مرتبطة بحوادث وصفها بالخطيرة، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين متهمون بتزويد أطراف خارجية بإحداثيات مواقع محددة، فيما يُشتبه في قيام آخرين بتصوير أماكن تعرضت لغارات وإرسال تلك المواد إلى الخارج، من دون الكشف عن توقيت تنفيذ الاعتقالات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات توقيف في عدة مناطق من البلاد خلال اليوم نفسه.

 ففي شمال غربي إيران، ذكرت وكالة "تسنيم" أن السلطات اعتقلت 20 شخصاً بناءً على اتهامات صادرة عن مكتب المدعي العام المحلي تتعلق بإرسال معلومات حول مواقع عسكرية وأمنية إلى إسرائيل.

كما أشارت الوكالة، إلى اعتقال عشرة أشخاص في شمال شرقي البلاد، وهي منطقة لم تشهد بشكل كبير غارات جوية، حيث وُجهت لبعضهم تهم بجمع معلومات عن منشآت حساسة وبنى تحتية اقتصادية.

ونقلت "تسنيم" عن فرع محلي لاستخبارات الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بـ"العدو الصهيوني والولايات المتحدة" يسعيان، إلى جانب العمليات العسكرية، إلى تشغيل جواسيس وعناصر محلية لإثارة اضطرابات داخلية.

وفي غرب إيران، ذكرت شبكة أخبار الطلاب أن السلطات احتجزت ثلاثة أشخاص في إقليم لورستان بتهمة محاولة إثارة البلبلة في الرأي العام وإحراق رموز مرتبطة بفترة الحداد.

إيران وزارة الاستخبارات الإيرانية الكيان الصهيوني الشرطة الإيرانية المدعي العام الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

احمد حمدي

تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة

صلاة عيد الفطر

كيفية أدائها وصيغة التكبيرات.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع محافظات مصر

كيفية صلاة عيد الفطر - ميعاد صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر .. وعدد تكبيرات العيد وميعاد الصلاة في المحافظات

ياسمين عبد العزيز

بتعليق ساخر.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب تأخر الحلقة الأخيرة من وننسي اللي كان

ترشيحاتنا

هل يجوز زيارة المقابر في يوم العيد؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز زيارة المقابر في يوم العيد؟.. الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف: إقبال كثيف على صلاة عيد الفطر بمساجد وساحات الصلاة

الأوقاف: إقبال كثيف على صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات

غرفة عمليات الأوقاف: انتظام شعائر صلاة العيد في عموم الجمهورية

غرفة عمليات الأوقاف: انتظام شعائر صلاة العيد في عموم الجمهورية

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد