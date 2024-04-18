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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث المحافظة: "شوف أسيوط" تسلط الضوء على المشروعات القومية |فيديو

محافظة أسيوط
محافظة أسيوط

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم محافظة أسيوط، إن محافظة أسيوط تشهد اليوم احتفالات العيد القومي، إذ تصدى أهالي قرية بني عدي  التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قرية بني عدي قدمت لمصر عددا كبيرا من العلماء في كل مجالات وقطاعات القطاعات، موضحا أن حملة «شوف أسيوط» انطلقت كي تسلط الضوء على أعلام المحافظة الذين منهم الزعيم جمال عبد الناصر، عمر مكرم، حافظ إبراهيم، محمود حسن إسماعيل، وغيرهم من الرموز والعلماء البارزين.

محافظة أسيوط كان لها السبق في أنها تضم 200 مشروع لمبادرة حياة كريمة

وتابع «فوزي»، أن المحافظة في هذه الحملة تسلط الضوء على المشروعات القومية التي تفخر بها محافظة أسيوط، مشروعات في كافة القطاعات في مجال الطاقة والري والبترول، موضحا أن محطة أسيوط تحظى أنها تضم بمحطتين من ضمن 25 محطة لمسار العائلة مقدسة، فتمثل قبلة لكثير من السائحين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المحافظة من خلال حملة شوف أسيوط، تصل للمواطنين وللطلاب المدارس وشباب الجامعات من خلال إرشادات توضح معلومات عن محافظة أسيوط والمشروعات القومية بها، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحا أن محافظة أسيوط كان لها السبق في أنها تضم 200 مشروع لمبادرة حياة كريمة. 

أسيوط محافظة أسيوط احتفالات العيد القومي مصر حياة كريمة

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