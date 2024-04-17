إصابة 7 أشخاص في حادث بطريق أسيوط الزراعي

أصيب 7 أشخاص في اصطدام سيارة بكتلة خرسانية بجانب طريق اسيوط / ديروط الزراعي ناحية قرية بني شقير وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بكتلة خرسانية بجانب الطريق الزراعي ناحية قرية بني شقير ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 8314 س ق ي " تمناية " بكتلة خرسانية على جانب الطريق وأسفر الحادث عن اصابة كلا من " على . م . ش " ١٨ عامًا ، و " محمود . م . ص " ٢٠ عامًا، و " محمد . ج . س " ٢٠ عاما، و " علاء . ن . ع " ١٨ عامًا، و " عمر . ح . د " ١٢ عامًا، و " عصام . ع " ٢٠ عامًا، و " محمود . م .ص " ١٧ عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.