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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في انفجار أسطوانة أكسجين بورشة لحام بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حدوث تسريب في أسطوانة أكسجين تسبب في انفجارها واشتعال النار في الورشة بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،  إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل ورشة اللحام بقرية الدوير  أسفرت عن وفاة  "محمود. ر"، 48 عامًا، و"محمد. م. س"، 34 عامًا.

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تم نقل الجثتين إلى مستشفى صدفا المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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