خبير عسكري: التصعيد بين إيران وإسرائيل يدخل مرحلة حرجة والحرب مرشحة للاستمرار

قال العميد عادل المشموشي الخبير العسكري، إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، في ظل استمرار الحرب والتصعيد بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، مؤكدًا أن المشهد العسكري الحالي يعكس مرحلة حرجة في مسار الصراع.

وأوضح المشموشي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب الحالية تسير وفق تقديرات مسبقة لدى الأطراف المنخرطة فيها، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعًا، مع تبادل حسابات الضغط والردع بين الأطراف المختلفة.

وأضاف أن الصراع لم يعد محصورًا في نطاقه المباشر، بل امتد ليشمل أطرافًا ومناطق متعددة، مع دخول قوى إقليمية ودولية على خط التوتر، ما أدى إلى تعقيد المشهد وزيادة احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن مؤشرات المرحلة الحالية لا توحي بإمكانية وقف سريع للحرب، في ظل تمسك الأطراف بأهدافها الاستراتيجية، ما يجعل استمرار المواجهات خيارًا قائمًا حتى إشعار آخر.