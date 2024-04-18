استاذ بمعهد التخطيط: الولايات المتحدة تسعى لإحياء فكرة الناتو العربي

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الاستاذ بمعهد التخطيط القومي، أنه سيتم استهداف قيادات حزب الله والحوثيين خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاحياء فكرة الناتو العربي.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الولايات المتحدة تسعى لتمرير صيغة جديدة للأمن الإقليمي تشمل إسرائيل، مؤكدة أن النظام المقترح للدفاع الاقليمي يشمل تعاون استخباراتي ودفاع مشترك.

وتابعت الاستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن الولايات المتحدة ترفض اقتحام رفح بسبب الانتخابات الامريكية، مؤكدة أن إسرائيل تصر على توجيه ضربة عسكرية في رفح.

