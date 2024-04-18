هبة جمال الدين: مصر تتخذ مواقف صلبة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن الولايات المتحدة تبحث عن بدائل لضرب رفح بسبب الخسائر الكبرى المتوقعة، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتغيير إقليمي واسع في المنطقة يشمل إسرائيل.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تتخذ مواقف صلبة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن إسرائيل دفعت ثمنا اقتصاديا باهظا للحرب على غزة.

وتابعت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن الولايات المتحدة مضطرة للانغماس في المنطقة لدعم إسرائيل، مؤكدة أن واشنطن تريد التأكيد على السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.