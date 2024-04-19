بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

حاسب محمولا جديدا من فئة كروم بوك أطلقته شركة آيسر، وهو إضافة جديدة إلى تشكيلة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

سعر لابتوب Chromebook Plus 514

وفقا لموقع “zdnet ”، يأتي سعر حاسب Chromebook Plus 514، بسعر يصل إلى 400 دولار (أي ما يعادل 14.435 جنيها مصريا)، وهو مزود بشاشة بقياس قدره 14 بوصة .

Chromebook Plus 514

على الجانب الآخر يعمل جهاز" Chromebook Plus 514، بمعالج Core i3-N305 من إنتل، وبشاشة من نوع TFT LCD وبدقة قدرها 1920×1080 بكسل وهو مزودة بتقنية IPS.

ويحتوي الجهاز على كاميرا ذات دقة عالية مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت.

ويأتي جهاز" Chromebook Plus 514 " بعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة وتأتي كاميرا الويب مزودة بمزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط الإضاءة وطمس الخلفية وزيادة وضوح الصورة.

أما عن وزن جهاز “ Chromebook Plus 514 ” فهو يبلغ حوالي 1400 جرام، وهو يقع ضمن فئة الأجهزة خفيفة الوزن.

ومن المقرر أن يكون متاح جهاز" Chromebook Plus 514 " عبر موقع الويب وذلك في غضون أيام قليلة بعد إطلاقه .