عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

بسعر على قد الأيد
بسعر على قد الأيد وأمكانيات عصرية ..حاسب “Chromebook Plus 51

حاسب محمولا جديدا من فئة كروم بوك أطلقته شركة آيسر، وهو إضافة جديدة إلى تشكيلة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

سعر لابتوب Chromebook Plus 514

وفقا لموقع “zdnet ”، يأتي سعر حاسب Chromebook Plus 514، بسعر يصل إلى 400 دولار (أي ما يعادل 14.435 جنيها مصريا)، وهو مزود بشاشة بقياس قدره 14 بوصة .

Chromebook Plus 514

على الجانب الآخر يعمل جهاز" Chromebook Plus 514، بمعالج Core i3-N305 من إنتل، وبشاشة من نوع TFT LCD وبدقة قدرها 1920×1080 بكسل وهو مزودة بتقنية IPS.

ويحتوي الجهاز على كاميرا ذات دقة عالية مع  ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت.

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. حاسوب «MateBook X Pro» من هواوي

اعمل أشعة وأنت في مكانك.. حاسوب جديد يعد حلًا مثاليًا للأشعة المتنقلة

ويأتي جهاز" Chromebook Plus 514 " بعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة وتأتي كاميرا الويب مزودة بمزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط الإضاءة وطمس الخلفية وزيادة وضوح الصورة.

أما عن وزن جهاز “ Chromebook Plus 514 ” فهو يبلغ حوالي 1400 جرام، وهو يقع ضمن فئة الأجهزة خفيفة الوزن.

ومن المقرر أن يكون متاح جهاز" Chromebook Plus 514 " عبر موقع الويب وذلك في غضون أيام قليلة بعد إطلاقه .

Chromebook Plus Chromebook Plus 514 سعر Chromebook Plus 514 آيسر الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

لن تندم على الشراء .. هاتف Pura 70 Ultra بإمكانيات مذهلة

أخبار التكنولوجيا| سماعة لاسلكية من ريلمي بسعر معقول وإمكانيات جبارة .. وتسريبات لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد في واتساب للمرتبطين.. وفيفو تطرح هاتف T3x برخص التراب

سامسونج تثير الجدل بإطلاق أسرع ذاكرة في العالم .. فما القصة؟

يحمل ميزة لا توجد بكافة الأجهزة اللوحية.. تسريبات حول OnePlus Pad 2

برخص التراب .. فيفو تطرح هاتف T3x 5G

ترشيحاتنا

قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق

حكم صلاة سنة الجمعة القبلية.. آراء الفقهاء وعدد الركعات

شاهد| قناة إيرانية تنشر أول فيديو للهجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان

السماء لونها أخضر .. سر ظاهرة غريبة تظهر في دبي عقب السيول الشديدة

الدينار الكويتي بـ 157.10 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

بركات : تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ