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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. حاسوب «MateBook X Pro» من هواوي

حاسوب هواوي
حاسوب هواوي

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم أنيق ووزن خفيف فلا تتردد في شراء حاسوب هواوي المحمول الجديد Huawei MateBook X Pro بإصدار 2024 والذي يتميز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويأتي بوزن 980 جرامًا فقط، وسمك سُمك قدره 13.5 ملم.

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ووفقا لموقع “yugatech ”يأتي جهاز" MateBook X Pro " بشاشة  14.2 بوصة من نوع OLED وبدقة قدرها 3120 × 2080 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وبدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

ويأتي جهاز " MateBook X Pro بمعالج إنتل كور ألترا 9 العالي الأداء من فئة 185H، والذي يعمل بسرعة أكبر بنسبة قدرها 60% مقارنةً بمعالج كور آي 7  من فئة 155H، وهو معالج عالي الأداء أيضًا.

ويحمل جهاز " MateBook X Pro "  لوحة لمس لها مساحة كبيرة، وبطارية سعتها 70 واطًا، ويدعم  الجهاز الشحن السريع بقوة قدرها 140 واطًا، ويُشحن الجهاز عن طريق منفذ USB-C، ويحتوي الجهاز على منفذي Thunderbolt 4، ويدعم الاتصال بشبكات واي فاي 6 و بتقنية بلوتوث 5.3، ويضم الجهاز أربعة ميكروفونات و 6 مكبرات صوت خارجية.

ويتوفر جهاز Huawei MateBook X Pro 2024 بعدة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 1500 دولار أمريكي .

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