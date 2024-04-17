بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. حاسوب «MateBook X Pro» من هواوي

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم أنيق ووزن خفيف فلا تتردد في شراء حاسوب هواوي المحمول الجديد Huawei MateBook X Pro بإصدار 2024 والذي يتميز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويأتي بوزن 980 جرامًا فقط، وسمك سُمك قدره 13.5 ملم.

ووفقا لموقع “yugatech ”يأتي جهاز" MateBook X Pro " بشاشة 14.2 بوصة من نوع OLED وبدقة قدرها 3120 × 2080 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وبدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

ويأتي جهاز " MateBook X Pro بمعالج إنتل كور ألترا 9 العالي الأداء من فئة 185H، والذي يعمل بسرعة أكبر بنسبة قدرها 60% مقارنةً بمعالج كور آي 7 من فئة 155H، وهو معالج عالي الأداء أيضًا.

ويحمل جهاز " MateBook X Pro " لوحة لمس لها مساحة كبيرة، وبطارية سعتها 70 واطًا، ويدعم الجهاز الشحن السريع بقوة قدرها 140 واطًا، ويُشحن الجهاز عن طريق منفذ USB-C، ويحتوي الجهاز على منفذي Thunderbolt 4، ويدعم الاتصال بشبكات واي فاي 6 و بتقنية بلوتوث 5.3، ويضم الجهاز أربعة ميكروفونات و 6 مكبرات صوت خارجية.

ويتوفر جهاز Huawei MateBook X Pro 2024 بعدة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق، وتطرحه الشركة بسعر يبدأ من 1500 دولار أمريكي .