عمارة : مدارس التعليم الفني مسؤولة عن تأهيل الخريج بجدارة لسوق العمل

قال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إن مدارس التعليم الفني هي أكبر داعم والأساس الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادى في جميع المجالات الموجودة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية “دي ام سي”، أن مدارس التعليم الفني هي المسؤولة عن إعداد الخريج المؤهل بالجدارات المطلوبة في سوق العمل لخدمة جميع هذه الأنشطة، ويكون قادرا على المنافسة في سوق العمل على وظائف عمل لائقة، وهذا أهم شيء في استراتيجية تطوير التعليم الفني.

وتابع أن كثير من المستثمرين كانوا يشكون من عدم إيجاد الفنيين المؤهلين، ولكن اليوم سوق العمل والمستثمرين يحددوا الجدارات والمهارات المطلوب إكسابها لطلاب التعليم الفني.