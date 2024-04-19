عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع وجود فرصة للرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وتابعت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، مساء اليوم الجمعة، أن قيم درجات الحرارة اليوم انخفضت بنحو 6 درجات مقارنة بأمس الخميس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن انحسار الرياح المثيرة للأتربة والرمال، لافتة إلى أن التحسن في حالة الطقس مستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، إذ ستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

ولفتت «الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية» إلى أن أغلب مناطق الجمهورية تتعرض لمنخفض صحراوي بدرجة حرارة قد تصل إلى 37 على القاهرة الكبرى بدءًا من الثلاثاء إلى الخميس.