الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة في هذا الموعد

قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت يوم الأربعاء الماضي بداية رياح الخماسين، والذي دائما ما يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة ووصلت إلى أكثر من 36 درجة مئوية، ولكن الأيام الحالية تشهد فيها البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.

وأضاف الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الطقس حار على الجزء الشمالي من الجمهورية حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا.

وأوضح أنه خلال فترات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية، محذرا المواطنين للخروج ليلا، وضرورة ارتداء قطع ملابس إضافية.

وتابع الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الوضع مستمر حتي يوم الإثنين المقبل، لافتا إلى أنه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل تبدأ البلاد في حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، مثلما حدث يوم الأربعاء الماضي.