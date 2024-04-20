عمرو أديب: صلاح السعدني فلتة فنية وسيظل موجودا بأعماله

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، قائلة :"رحل قيمة فينة حقيقة".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن فقدنا عم صلاح السعدني.. ولفظ عم يستخدمه المصريون للكفاءة، متابعًا أن صلاح السعدني نموذج للموهبة المصرية وللإنسان الذي يقدس عمله ويحترم جمهوره.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان الراحل صلاح السعدني قدم 200 عمل درامي على الأقل، وهو ينتمي إلى جيل مثقف، والفنان الراحل السعدني تشعر أنه فنان لديه وعي وليس جاهلا، حيث إنه ينتمي لجيل المثقفين وليس العشوائيين.



واكمل الإعلامي عمرو أديب، أن يظل اسم السعدني زي الألماظ، والعالم العربي كله شعر بالحزن لرحيل صلاح السعدني.

وأشار عمرو أديب، إلى أن السعدني فلتة فنية ولا يبحث عن المفرقعات وهو لا يموت وسيظل موجودا بأعماله، وهو صوفي الفن، ويتمتع بتشريف بلده.