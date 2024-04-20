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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صعب تكراره.. فريدة سيف النصر تكشف عن ذكرياتها مع صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك الفنان الراحل صلاح السعدني . 

وقالت فريدة سيف النصر : بداياتي سينمائيا في صبايا ، عدة أفلام منها الكثير مع الاستاذ صلاح السعدني مثل : هكذا الايام ، مقص عم قنديل ، صراع الأحفاد، وغيرها كثيرا حوالي سبعة افلام..والفيديو.

واضافت "عمر طويل مع هذا النجم المثقف المحترم ..حظي كان كبيرا، وظللت أحادثه تليفونيا هو وزوجته المحترمه، بل وأخذ رأيه في أي عمل، 

وأوضحت “صلاح السعدني صديق صادق وأستاذ جليل واخ لم تلده أم، والمدة الأخيرة اكتفيت بسؤال احمد عن والده، فلم يكن يرد على التليفونات وكأنه ترك لنا التساؤل والحيرة حتى أني كتبت بوست أتساءل عنه ولامني الجميع”.


وتابعت : برحيلك ياعمدة مجالنا انفرط الحبل إلا قليلا والله يستر، رحمك الله رحمة واسعة قدر قلبك الكبير واحترامك لكل صغير قبل الكبير، انت مثال الفنان المحترم في جيل وزمن صعب تكراره، الله يصبر أحمد ووالدته والأخوة والأهل والوسط كله.. وإنا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"

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