إياد نصار: بحب الناس تناديني في الشارع بـ «رشيد الطيار»

كشف الفنان إياد نصار تفاصيل شخصيته في مسلسل «صلة رحم» وسبب ابتعاده عن السينما قائلا: بحب السينما وحبيت أفلام «الفيل الأزرق، أولاد رزق، الممر، كازابلانكا» التي شاركت بها، منوها أن تلك الأفلام حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف الفنان إياد نصار خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يشارك في الأفلام التي لا يجد فيها دور له، مشددا على أنه يمكن مشاركته في الأعمال التاريخية.

رشيد الطيار

وتابع قائلا: بحب الناس بتناديني في الشارع بـ رشيد الطيار، لكن في ناس عاجبها «حسن البنا، سليم وسيد العجاتي، دافيد في الممر».



