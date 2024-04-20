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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمة المنشطات.. ناقد رياضي: رمضان صبحي هيرجع الأهلي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق مفاجأة بشأن رمضان صبحي عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب المذاع علي قناة ام بي سي مصر.

وقال عبد الرحمن طارق: رمضان صبحي ممكن يرجع الأهلي".

 

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ النادي الأهلي شهد الكثير من الأساطير عبر تاريخه مثل محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي ونجم الفريق في فترة السبعينيات ثم حسام حسن ثم خالد بيبو لفترة قصيرة ومحمد أبو تريكة.

وأضاف الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الأهلي حاليا عنده لاعيبة بيبنوا اللي يخليهم أساطير، لسه في أول سلمة، ومفيش ملامح لحد منهم إنه يبقى أسطورة، عشان كده النادي الأهلي عمال يدور على حد، النادي الأهلي عمال يدور على حد يكون الأسطورة".

رمضان صبحي الأهلى النادي الأهلي

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