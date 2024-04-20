عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

صدى البلد

تعد بذور الشيا من أهم صيحات التغذية الصحية خاصة للنساء وأصحاب الوزن الزائد وذلك بفضل احتوائها على عدد كبير من المواد الطبيعية المفيدة للجسم والبشرة والشعر. 

ولكن لا ترغب الفتيات فى تناول بذور الشيا بسبب مذاقها غير المألوف لذا ابتكر الطهاة طرق عديدة لتقديمها بمذاق شهى من بينها طريقة عمل مهلبية بذور الشيا بوصفة الشيف زينب مصطفى.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

الأب وابنه ماتوا في نفس الشهر.. واقعة أحزنت السوشيال ميديا وهذه طرق الوقاية


مقادير مهلبية بذور الشيا
4 كوب لبن جوز هند 
نصف كوب كريمة جوزهند 
1 ملعقة كبيرة شوفان مطحون 
1 ملعقة كبيرة ماء ورد 
1 ملعقة كبيرة حبوب شيا 
مستكة مطحونة 
2 ملعقة كبيرة سكر دايت 
التقديم
عصير فراولة 
اوراق نعناع

طريقة عمل مهلبية بذور الشيا


* سخن لبن جوز الهند على النار ثم ضعي عليها الكريمة ثم السكر الدايت ثم  الشوفان المطحون وحبوب الشيا والمستكة
* بعد الغليان يضاف عصير الفراولة  مع التقليب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب وتسكب في كأس التقديم وتترك حتى تبرد  وتقدم مهلبية الشيا بذور باردة 

بذور الشيا السكر الدايت طريقة عمل مهلبية طريقة عمل مهلبية بذور الشيا مهلبية بذور الشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

أقوى أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.. تفاصيل

طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي

احمِ نظرك بسرعة.. أخطر 8 أعراض لـ التهاب العين

جددي سفرتك.. طريقة عمل أرز مقلي

طريقة عمل الفول الدمياطي بمذاق شهي

أسباب وفاة صلاح السعدني.. بهذه الطرق تحمي نفسك منها

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

ترشيحاتنا

كرم جبر: الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية

تصل لـ 40%.. خصومات كبيرة على السلع

10 عروض طويلة بمهرجان قسم المسرح بـ"آداب" الإسكندرية

مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان

مسلسل كامل العدد + 1 يزيح كوبرا من الصدارة .. تفاصيل

صلاح السعدني كان سببا في عودتي لـ الأهلي.. إبراهيم سعيد يحكي القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

الخماسين تغير المزاج.. أعشاب تمنع الاكتئاب وتزيد الحيوية خلال الطقس المتقلب

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ