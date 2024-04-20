مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

تعد بذور الشيا من أهم صيحات التغذية الصحية خاصة للنساء وأصحاب الوزن الزائد وذلك بفضل احتوائها على عدد كبير من المواد الطبيعية المفيدة للجسم والبشرة والشعر.

ولكن لا ترغب الفتيات فى تناول بذور الشيا بسبب مذاقها غير المألوف لذا ابتكر الطهاة طرق عديدة لتقديمها بمذاق شهى من بينها طريقة عمل مهلبية بذور الشيا بوصفة الشيف زينب مصطفى.



مقادير مهلبية بذور الشيا

4 كوب لبن جوز هند

نصف كوب كريمة جوزهند

1 ملعقة كبيرة شوفان مطحون

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة حبوب شيا

مستكة مطحونة

2 ملعقة كبيرة سكر دايت

التقديم

عصير فراولة

اوراق نعناع

طريقة عمل مهلبية بذور الشيا



* سخن لبن جوز الهند على النار ثم ضعي عليها الكريمة ثم السكر الدايت ثم الشوفان المطحون وحبوب الشيا والمستكة

* بعد الغليان يضاف عصير الفراولة مع التقليب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب وتسكب في كأس التقديم وتترك حتى تبرد وتقدم مهلبية الشيا بذور باردة