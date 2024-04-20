إسلام صادق : الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بعد تعادله سلبيا مع مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية"

موعد مباراة الاياب

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.