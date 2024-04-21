أستاذ دراسات إسرائيلية: إيران أبلغت أمريكا نيتها ضرب إسرائيل

علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .

وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك ضغوط أمريكية على الحكومة الإسرائيلية لعدم جر المنطقة في حرب إقليمية شاملة ".

وأضاف محمد عبود :" المجتمع الإسرائيلي منهك ومرهق بعد 6 شهور من الحرب في قطاع غزة".

وتابع محمد عبود :" تأثير الحرب النفسية الإيرانية على الداخل الإسرائيلي كبير بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل ".

أكمل محمد عبود :" إيران أبلغت أمريكا بنيتها لضرب إسرائيل ".