أستاذ دراسات إسرائيلية: إيران أبلغت أمريكا نيتها ضرب إسرائيل

علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .
وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك ضغوط أمريكية على الحكومة الإسرائيلية لعدم جر المنطقة في حرب إقليمية شاملة ".
وأضاف محمد عبود :" المجتمع الإسرائيلي منهك ومرهق بعد 6 شهور من الحرب في قطاع غزة".
وتابع محمد عبود :" تأثير الحرب النفسية الإيرانية على الداخل الإسرائيلي كبير بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل ".
أكمل محمد عبود :" إيران أبلغت أمريكا بنيتها لضرب إسرائيل ".