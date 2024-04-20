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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل «تمثيلية فشنك»

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال الآونة الأخيرة، مضيفا: "إسرائيل ردت منذ يومين على الضربات الإيرانية".

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "إيران نفت قيام إسرائيل باستهداف أهداف إيرانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إسرائيل لم تعلن بشكل رسمي عن الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى إيران".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"عنما تم توجيه أسئلة للبيت الأبيض عن الضربات الإسرائيلية الموجهة لإيران؛ أمريكا قالت: منعرفش حاجة".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "نحن أمام تمثيلية فشنك بين إيران وإسرائيل، والضربات لم يسفر عنها أي خسائر في أي جانب".

موسى أحمد موسى ايران إسرائيل اخبار التوك شو

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