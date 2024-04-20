قريبا| روسيا تسلم إيران مقاتلات سوخوي 35 المتطورة.. والإعلام الإسرائيلي يعلق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن إيران، ستتلقى- في وقت مبكر من الأسبوع المقبل- أول دفعة من طائرات سوخوي 35 المتطورة، من روسيا.

وبحسب تقرير للقناة الـ"12" الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يتسلم الإيرانيون 24 طائرة متقدمة، مقارنة بالوضع الحالي حيث تعتمد القوة الجوية الإيرانية على طائرات قديمة جدا مثل الفانتوم، التي استلمتها طهران من الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات.

وبحسب التقرير فإن الإيرانيين يستخدمون طائرات إف-14، وطائرات إف-5، وإف-4 الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات ميج 29، وهي نموذج روسي، لكنه أصبح قديما بشكل كبير، مقارنة بطائرات سوخوي 35 التي تغير توازن القوة الجوية.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن طائرات F-35 التى تمتلكها إسرائيل، هي بالفعل أكثر تقدما من طائرات سوخوي 35، لكن هذا العرض الروسي يغير بالتأكيد التوازن الحالي للقوة الجوية.

وبحسب القناة العبرية، ستظل إسرائيل بالفعل أكثر تقدما، ولكن في اللحظة التي يشغل فيها الإيرانيون طائرات سوخوي 35، فإن الفجوات بين الطرفين لن تكون تلك الفجوات في التكنولوجيا التي تطورت على مدى نحو 50 عاما.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة واشنطن بوست أنه من المتوقع أن تزود روسيا طهران قريبًا ببطاريات الدفاع الجوي المتقدمة من طراز S-400.