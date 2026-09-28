أنجلو جولد أشانتى: ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري

أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، أكد أن مصر تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية ذات الأولوية للشركة.

وأعرب كالديرون عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي توليه الدولة المصرية للشركة، والجهود المبذولة لتذليل أي تحديات قد تواجه أنشطتها في مصر.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة تطورات استثمارات أنجلو جولد أشانتي الرئيسية في مصر ومختلف الدول التي تنشط بها حول العالم، مؤكدًا اعتزام الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في عدد من المواقع الواعدة بقطاع التعدين المصري.

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تعزز فرص اكتشاف وتطوير مشروعات جديدة على غرار منجم السكري.