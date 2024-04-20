نيويورك تايمز: طائرات مقاتلة شاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، تقري قالت فيه إن الهجوم الإسرائيلي على إيران شمل قوة نيران أكثر تقدما مما ورد في البداية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي ومسؤولان إيرانيان، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على إيران خلال ضربة انتقامية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الهجوم استخدم قوة نيران أكثر تقدما مما أشارت إليه التقارير الأولية.

وأضافوا أيضًا أنه لم يتضح على الفور ما هي أنواع الصواريخ التي تم استخدامها، ومن أين تم إطلاقها، وما إذا كانت الدفاعات الإيرانية اعترضتها أو مكان سقوطها.

وقال مسؤولون إيرانيون أن الهجوم تم تنفيذه بطائرات مسيرة صغيرة، تم إطلاقها على ما يبدو من داخل الأراضي الإيرانية.

وحتى الآن لم تتحمل إسرائيل المسؤولية العلنية عن الهجوم يوم الجمعة ولم تعلق على استخدام الطائرات أو الصواريخ.

وذكرت شبكة "العربية" السعودية، أمس، أن الهجوم نفذته ثلاث طائرات مقاتلة من طراز إف-35، وكان الهدف، بحسب التقرير، منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نطنز النووية بأصفهان.