يوسف الأشقر: مسلسل العتاولة خطوة مهمة في مسيرتي الفنية

عبر الفنان يوسف الأشقر الذي يقدم دور "مراد" في مسلسل "العتاولة" عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي تم عرضه في دراما رمضان 2024

قال يوسف الأشقر لـ صدى البلد: مسلسل العتاولة بالنسبة لي خطوة مهمة في مسيرتي الفنية وعملي مع نجوم كبار وعتاولة تمثيل حقيقيين وتوجيهات الأستاذ الكبير أحمد خالد موسى مخرج العمل استفدت منها كثيرا".

وأضاف يوسف الأشقر: "اتخضيت من حلاوة هؤلاء النجوم أبطال العمل مثل الأستاذ أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، ومي كساب وغيرهم مش عايز انسى حد لكنهم كلهم كانوا مكسب كبير وأساتذة كبار وإخوات بمعنى الكلمة رغم إنه كان ماراثون تمثيل إلا إنه كان مليان طاقة إيجابية ومحبة بين الجميع لم أشاهده من قبل.. ويوم الفركش كان يوم حزين لأن إحساسنا إن إحنا لسة عندنا كتير نقدمه لبعض وللعمل من فن ومحبة واحترام".

يذكر أن يوسف الأشقر كان قد شارك في عدد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها الاختيار وبين السطور وتوبة وملوك الجدعنة.

مسلسل «العتاولة» بطولة: أحمد السقا، كل من النجوم باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال،. فريدة سيف النصر، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، يوسف الأشقر، عادل يوسف ، محمد محسن ، منة تيسير وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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