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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية بنواحي متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين عامل زراعي؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

 تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 3 أشخاص من بينهم مُسنة في مشاجرة نشبت بينهم وبين عامل زراعي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: “طرف أول المدعو حسني هـ.ع.ع 36 سنة، عامل زراعي، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وشقيقه المدعو محمد هـ.ع.ع 42 سنة، عامل زراعي”.

وطرف ثاني:" المدعو الخولي ع.ت.ا 54 سنة، عامل زراعي، مصاباً بطلق ناري سطحي بالبطن، وشقيقته المدعوة جملات ع.ت.ا 60 سنة، ربة منزل، مصابه بطلق ناري بالقدم اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول الأداة المستخدمة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية بذات الناحية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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