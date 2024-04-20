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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق منزلين فى سوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب بحوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر، وامتدت نيرانه لمنزل مجاور، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر وامتداده لمنزل مجاور، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو 'كرم ا.ع.ق' 51 سنة، مدرس، ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لمنزل مجاور بذات المكونات ملك المدعو 'احمد م.ث.م' 63 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن ذلك احتراق كمية من البوص، وأفاد المذكورين بمضمون ما تقدم، وان سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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