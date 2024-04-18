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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في سوهاج

صدى البلد

أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي في منتصف العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياته شنقاً بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات عائلية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده انتحار طالب شنقاً بمنزله دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو 'أحمد م.ا.ح' 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيم بذات الناحية، تتدلى بإيشارب من جنش حديدي بسقف السلم بمنزله، ويرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد والده المدعو 'منتصر ا.ح.ا' 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بقيام نجله المذكور بالانتحار لسوء حالته النفسية بسبب خلافات عائلية، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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