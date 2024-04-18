مياه سوهاج: رصد 1312 مخالفة وصلات شرب غير قانونية ومخالفة

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محمد صلاح الدين عبدالغفار إنه تم ضبط 1312 مخالفة وصلات مياه شرب غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وذلك خلال الفترة من أول يناير لعام 2023 وحتى تاريخه.



وأضاف رئيس الشركة - في تصريح له اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ حملات مكبرة أطلقتها لجنة التفتيش بالقطاع التجاري بالشركة لرفع تلك المخالفات والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.



وأوضح أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات غير القانونية حيال المتعدين، حيث لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لتلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية، فضلًا عن أنها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.



وأشار إلى أن لجان التفتيش ضبطت 559 وصلة مياه خلسة، و753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة، وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بجانب تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع أي مشترك تثبت عليه أية تلاعبات بالعدادات.



ونوه بأن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات رصد للوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وأن إدارة التفتيش بالشركة ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية والتصالح طبقًا للوائح الشركة وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.