عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: رصد 1312 مخالفة وصلات شرب غير قانونية ومخالفة

صدى البلد

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محمد صلاح الدين عبدالغفار إنه تم ضبط 1312 مخالفة وصلات مياه شرب غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وذلك خلال الفترة من أول يناير لعام 2023 وحتى تاريخه.


وأضاف رئيس الشركة - في تصريح له اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ حملات مكبرة أطلقتها لجنة التفتيش بالقطاع التجاري بالشركة لرفع تلك المخالفات والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.


وأوضح أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات غير القانونية حيال المتعدين، حيث لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لتلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية، فضلًا عن أنها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.


وأشار إلى أن لجان التفتيش ضبطت 559 وصلة مياه خلسة، و753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة، وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بجانب تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع أي مشترك تثبت عليه أية تلاعبات بالعدادات.


ونوه بأن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات رصد للوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وأن إدارة التفتيش بالشركة ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية والتصالح طبقًا للوائح الشركة وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الأتربة تسيطر على القاهرة.. الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية والصدر

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

ترشيحاتنا

بحد أدني 180 ألف جنيه.. صرف مكافأة نهاية الخدمة على آخر مرتب بعد زيادات مارس| بشري سارة للموظفين

الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

جوتيريش: حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية بغزة والوقف الفوري لإطلاق النار

ننشر تفاصيل التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ