غرق طالب بنهر النيل في سوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، غرقاً بنهر النيل دائرة مركز شرطة العسيرات محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النهر أثناء استحمامه بالنيل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق طالب بنهر النيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'كريم م.ر.س' 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'محمد ر.س.ر' 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.