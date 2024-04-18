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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد أكثر من 367 ألف طن قمح خلال يومين في سوهاج

بيان توريد الأقماح
بيان توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 367 ألفا و781 طن قمح من المُزارعين، وتسليمها إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وقال إنه تم توريد 367 ألفا و781 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، منذ بدء عملية التوريد يوم 15/4/2024 عقب استلامها من المُزارعين.

وينشر لكم موقع “صدى البلد” بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

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توريد الأقماح

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم التوريد إلى الصوامع التالية:" صومعة سوهاج، وصومعة البلينا، وصوامع غرب طهطا، وشونة طما الملحقة"، وغيرها من صوامع وشون محافظة سوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعله يستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل، لافتًا إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو.

وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما توجد خليتان بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلاف، يُستخدمان عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج التموين القمح

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