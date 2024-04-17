غرق تلميذ بترعة الفؤادية في سوهاج

لفظ تلميذ في منتصف العقد الأول من العُمر أنفاسه الأخيرة، أسفل مياه ترعة الفؤادية، وذلك أثناء لهوه أمام منزل أسرته، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق طفل بترعة الفؤادية المجاورة لمنزل أسرته دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'عبد الله ه.ع.ه' 6 سنوات، تلميذ، وأفادت والدته المدعوة 'هيام ب.ا.ا' 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بالترعة، مما أدى إلى غرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.