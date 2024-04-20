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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يصدر قراراً تنفيذياً بتحديث الهيكل التنظيمي لـ4 كليات

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً تنفيذياً رقم (500)، (499)،(498)، (501)  لسنة ٢٠٢٤ بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لعدد ٤ كليات وهم الطب البشرى، التجارة، الأداب والتربية، وذلك بناءً على قرارات الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٣٠، ٢٥، ٢١، ٢٣) لسنة  ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة  تخطو خطوات جادة  للارتقاء بالجهاز الإداري ورفع كفاءته، وخلق جيل فعال ومحوكم قادر علي إدارة موارد الجامعة، مشيراً إلى أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الجامعة بنجاح، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه تماشياً مع سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن من أهم  إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الجامعة هي تحديث البناء التنظيمي لها ليتناسب مع حجم وآليات العمل وتطوره خلال السنوات الأخيرة مع زيادة أعداد الطلاب والباحثين وكافة أنشطة الجامعة، وتحقيقاً لإستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، مثمناً جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة سوهاج  والإدارة العامة للتنظيم والإدارة  في تحديث البناء التنظيمي للجامعة.

وأوضح المحاسب اشرف القاضي امبن عام الجامعة أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج/ قسم التعليم بالكليات الأربع من بينها استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  (كادر خاص)، وبعض الوظائف الإشرافية (مدير إدارة) بمجموعة الوظائف التخصصية، وهم (عمليات الموارد البشرية، العلاقات الثقافية، شئون الخريجين.

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مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التعليمية) لعدد ٢٢ إدارة تم استحداثها  الكليات، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية (الطب البشرى) إلى المستوى الوظيفي العالي (مدير عام)، كما شمل التحديث تعديل مسمى وإعادة تقييم عدد ٢٧ وظيفة بذات المجموعة.

وأضافت اماني عثمان مدير عام ادارة التنظيم والادارة بالجامعة أنه سبق تحديث هيكل كليات (الحقوق والهندسة والتربية الرياضية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم) واستحداث هيكل كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية، وجاري حالياً استكمال دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.

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