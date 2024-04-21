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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي لسيدات المنوفية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية إنتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج دعم المرأة الريفية بالمحافظة، وختام الدورات التدريبية المجانية على مهن التطريز وصناعة المفروشات ، فى إطار تنفيذ " مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" وذلك تنسيقاً واشرافاً مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة د/ شيرين عبدالحى مدير عام الإدارة ، وفي إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظة المنوفية ، وإيماناً بدور المرأة فى النهوض بالمجتمع ـ حيث جرى تخريج 100 سيدة متدربة على المهن المشار إليها ، ويهدف المشروع إلى التدريب من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية وعمل قوافل طبية للكشف على المتدربات وعلاجهم بالمجان وحمايتهن وتوعيتهم داخل بيئة العمل ، وأيضاً بدء دورات تدريبية مجانية للمرأة لأول مرة بالمحافظة ،على المهن الآتية: صناعة الهاند تافت، وفن التطريز، و فن الاركت، وصناعة المفروشات، والسجاد اليدوى، والتفصيل والخياطة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ،أن ذلك المشروع ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتكثيف برامج التدريب المهنى المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الالتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير يساهم فى تحسين مستويات معيشتها خاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الفعاليات عماد سعيد وكيل المديرية ، وبجهود كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية ومسؤل وحدة المرأة والطفل ،وتنسيق ايمان ابو على المشرف على المركز ، مؤكداً على أن المرأة شريكة فى التنمية وصانعة التغيير والتطوير في المجتمع ، فمنذ فجر التاريخ كان للمرأة المصرية دوراً بارزاً في مختلف مجالات الحياة وسطرت تاريخاً طويلاً وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول على حقوقها وحريتها واقتحمت جميع مجالات العمل المختلفة وثبتت ذاتها وقدراتها ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد بل يشهد لها التاريخ دورها العظيم في مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل ماهو غالي ونفيس من أجل أمنه واستقراره.

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