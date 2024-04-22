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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الهلال أم النصر| من سيحصد لقب الدوري السعودي.. والاتحاد خارج المنافسة

النصر والهلال
النصر والهلال

اقترب الدوري السعودي للمحترفين من الجولات الأخيرة لموسم 2023-2024، حيث يشهد منافسة بين الهلال والنصر علي الفوز بلقب دوري روشن الغائب عن الفريقين، والذي حصده اتحاد جدة في الموسم الماضي.

الهلال والنصر 

الدوري السعودي

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، حيث يمتلك كل منهما فرصة كبيرة لخطف اللقب ولكن بأفضلية للزعيم.

الأقرب لحسم لقب الدوري السعودي؟

ويتبقى للهلال السعودي الذي يتصدر قائمة ترتيب جدول دوري روشن 7 مباريات، أمام كلا من الفتح، التعاون، الأهلي، الحزم، النصر، الطائي، الوحدة، بينما يتبقى للنصر 6 مباريات أمام كلا من الخليج، الوحدة، الأخدود، الهلال، الرياض، الاتحاد.

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ويحتاج فريق الهلال للتويج بلقب الدوري السعودي لموسم 2023/2024 الفوز في 3 مباريات فقط، مع تعثر النصر في إحدى لقاءاته المقبلة.

على الجانب الأخر، يحتاج فريق النصر للفوز في مبارياته الـ6 المقبلة، مع تعثر الهلال في 4 مباريات على الأقل، حيث سيكون أقصى عدد من النقاط يصل إلى العالمي هو 86 نقطة.

يذكر أن الهلال سيلاقي النصر في قمة الموسم الحالي للدوري السعودي، يوم 16 مايو المقبل، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

النصر والهلال 


الهلال لا يعرف الخسارة في الدوري السعودي

ويعد الهلال من أقوي فرق دوري روشن في الموسم الحالي، حيث لم يتلق أي هزيمة منذ بداية الموسم  في البطولة المحلية.

وكانت أول هزيمة يتلقاها منذ فترة كبيرة علي يد نظيره العين برباعية مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، وذلك بسبب كثرة الغيابات التي ضربت الفريق قبل المباراة.

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الهلال أم النصر| من سيحصد لقب الدوري السعودي.. والاتحاد خارج المنافسة

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