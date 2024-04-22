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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترسل تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بشأن تايوان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال تشانج يو شيا، إن الصين تدعو إلى السلام، لكنها لن تسمح بانتهاك سيادتها.

وأضاف شيا خلال افتتاح الندوة البحرية الـ19 لغرب المحيط الهادئ، أن "المواجهة بين المعسكرات لا تزال قائمة، ويجب أن نتخلى بشكل حاسم عن تفكير الحرب الباردة، فسياسة القوة لا تحظى بشعبية".

وحث شيا الدول على المراعاة الكاملة للمصالح الأمنية لبعضها البعض، وتعزيز التعددية والحوار والتعاون متبادل المنفعة.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، إن الشعب الصيني يدعم السلام ولا يخطط لشن حرب باردة مع أي دولة، لكنه لن يسمح بانتهاك سيادتها الإقليمية أو التشكيك في مصالحها الأساسية.

وتابع: "نحن لا نخلق مشاكل، لكننا لا نخاف منها"، لافتا إلى أن الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة البلاد والمصالح الوطنية ككل.

وأشار إلى أن الحروب والصراعات متكررة، لكن لا يوجد منتصرون، واستخدام القوة لا يحل المشاكل. 

وفي معرض حديثه عن الصراعات الحالية في العالم، دعا تشانج يو شيا الأطراف المتصارعة إلى توخي الحذر وضبط النفس، وحث الدول الأخرى على عدم التدخل أو صب الزيت على النار أو استخدام الحرب لمصلحتها الخاصة.

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الصين الجيش الصيني الولايات المتحدة تايوان المحيط الهادئ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانج يو شيا

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