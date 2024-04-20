الصين: الاعتراف سريعًا بدولة فلسطين خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الاعتراف سريعًا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله اليوم، السبت، إن الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة خلال زيارة للبلاد.

ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الماضي، الأمم المتحدة فعليا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحرمان الفلسطينيين من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.