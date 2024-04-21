الصين تبدأ الإنتاج الضخم لنظائر الكربون 14 من أجل الاكتفاء الذاتي

قالت الحكومة الصينية إنها بدأت الإنتاج الضخم لنظائر الكربون 14 من أحد المحطات النووية، حيث من المقرر أن يلبي إنتاج المحطة طلب الصين بالكامل وينهي اعتماد البلاد على الواردات.

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا فإن المؤسسة الوطنية النووية الصينية أكدت أنه تم إنتاج الكربون 14 بكميات كبيرة في محطة تشينشان للطاقة النووية في مقاطعة هايان بمقاطعة تشجيانغ.

وتعتمد الصين على واردات الكربون 14، بشكل شبه كامل من دول مثل كندا وجنوب إفريقيا وأستراليا وروسيا، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

ولكن من المتوقع أن ينهي مصنع تشينشان هذا الاعتماد. وقال مسؤول للوكالة إن إنتاج الكربون 14 في مصنع تشينشان يجب أن يكون قادرًا على "تلبية طلب السوق بالكامل" في الصين.

وتعاون مصنع تشينشان مع العديد من المؤسسات، بما في ذلك معهد شنغهاي لأبحاث وتصميم الهندسة النووية، لتحقيق خطة الإنتاج الضخم، والذي أضاف أن المشروع تم إطلاقه في عام 2019 وبدأ الإنتاج التجاري الأول في أبريل 2022.