نمو قياسي بإنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال الربع الأول من 2024

سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الصين رقماً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وفق بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

وحسب بيانات الهيئة أنتجت الصين 63.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 5.2 بالمئة عن العام السابق.

وسجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي نموا سريعا خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة أيضا.

زيادة 22% في واردات الغاز الطبيعي في الصين

وذكرت الهيئة أنه تم استيراد إجمالي 32.79 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة 22.8 بالمئة على أساس سنوي.