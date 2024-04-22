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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة عرفة تروي لصدى البلد كواليس مسلسل القاصرات مع الراحل صلاح السعدني

صدى البلد

نعت الفنانة منة عرفة الفنان الراحل صلاح السعدني  .


وروت منة عرفة لصدي البلد كواليس عملها مع الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسلسل القاصرات، وبدأت حديثها بالرحمة عليه، قائلةُ: " الله يرحم الفنان الكبير صلاح السعدني، ويصبر أهله".

 

و أضافت عن كواليس العمل معة  عملها مع الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسلسل القاصرات.


قالت منة: "الله يرحمه كان مجسد الدور بشكل رهيب، كان عامل معايشه في الطبيعة، كان ديمًا في الكواليس ينادينا بأسامي شخصيات المسلسل ، كان جميل جدا و فنان قدير الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ".

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Screenshot_2024-04-22-05-49-48-28
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IMG_20240422_054855

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