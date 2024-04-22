منة عرفة تروي لصدى البلد كواليس مسلسل القاصرات مع الراحل صلاح السعدني

نعت الفنانة منة عرفة الفنان الراحل صلاح السعدني .



وروت منة عرفة لصدي البلد كواليس عملها مع الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسلسل القاصرات، وبدأت حديثها بالرحمة عليه، قائلةُ: " الله يرحم الفنان الكبير صلاح السعدني، ويصبر أهله".

و أضافت عن كواليس العمل معة عملها مع الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسلسل القاصرات.



قالت منة: "الله يرحمه كان مجسد الدور بشكل رهيب، كان عامل معايشه في الطبيعة، كان ديمًا في الكواليس ينادينا بأسامي شخصيات المسلسل ، كان جميل جدا و فنان قدير الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ".

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