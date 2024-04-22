الإعـ ـدام شنقا لـ عامل أنهى حياة شخص في أسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بإجماع آراء أعضائها، عاملًا بالإعدام شنقا لقيامه بإنهاء حياة شخص عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.



تعود وقائع القضية رقم 23234 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ما أسفر عن وفاة "محمود. ع"من عائلة البسايسة.



وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "محمود.ع"، و"حازم.م" " توفي "ينتميا إلى عائلة عبد الوارث مقيمان قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إنهاء حياة المجني عليه حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجها إلى مكان المجني عليه وقاما بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر قتله بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمان و المجني عليه.



وأشارت التحريات إلى انه يوم الواقعة قام المتهم الأول بإحراز سلاح ناري بندقية آلية عاقدا النية على إنهاء حياة المجني عليه واستقل دراجة بخارية قيادة المتهم الثاني بالاتفاق المسبق بينهما وقاما بتتبع خط سير المجني عليه وأثناء مشاهدتهما استقلال المجني عليه دراجة بخارية خلف احد الأشخاص قاما بتتبعه حتى أن توجها إلى أحد شوارع القرية قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى سقوطه أرضا وأسرع المتهم نحوه وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته في الحال وفرا هربا رفقة المتهم الثاني .