هبوط جديد|أسعار الذهب اليوم في الصاغة منتصف التعاملات .. وعيار 21 مفاجأة الآن

حالة ترقب من المواطنين لسوق الذهب، اليوم الإثنين 22 إبريل 2024، نتيجة تذبذب الأسعار في محلات الصاغة، حيث شهدت أسعار الذهب بشكل عام الكثير من التغيرات خلال الفترة الأخيرة نظرا لتأثر الذهب بالكثير من العوامل.

الذهب

هبوط جديد في أسعار الذهب

وهبط سعر الذهب اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، في منتصف تعاملات الصاغة، ليتراجع للمرة الثانية على التوالي بعد آخر انخفاض شهده، أمس الأحد 21 إبريل في كافة الأعيرة، وذلك تزامنًا مع انخفاض سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات بالصاغة 3680 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 ليسجل الآن 3220 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 ليسجل 2760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 14 ليسجل 2153 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب عيار 21 عند 25760 جنيها.

وانخفض سعر الذهب بالدولار عالميًا ليسجل 2360 دولارًا.

وقالت الشعبة العامة للذهب بإتحاد الغرف التجارية، أن اسعار الذهب شهدت تراجعا في سعر عيار 21 بالأسواق المحلية اليوم الاثنين 22 إبريل.

الذهب

توقعات بارتفاعات كبيرة عالميا

وفي وقت سابق، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أننا نشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي.

وأوضح "ميلاد"، في تصريحات تلفزيونية، أننا في هذا العام على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحللين يؤكدون أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون قيمة واستمرار طويل المدى ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعه بعد فترة قريبة، موضحًا أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: "توقعات بزيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام".

رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية

تغير التوقعات لأسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 1 % اليوم الاثنين إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، بينما يترقب المتعاملون بيانات رئيسية‭ ‬للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة.

وكانت غيرت المؤسسات المالية العالمية توقعاتها لأسعار الذهب ورؤيتهم للذهب خلال عامي 2024 و 2025، بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، حيث رفعت مؤسسة دويتشه بنك الألمانية توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025.

أما مؤسسة سيتي بنك الأمريكية توقعت وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في الفترة من 6 إلى 18 شهر القادمة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2024.

في المقابل عدلت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية من توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى رفع توقعها للذهب خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعات السابقة عند 2300 دولار للأونصة.

مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا قامت برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، لتتوقع الآن وصول سعر الذهب إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.

مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.

مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2500 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.