الترجمان: نبحث مع مجلس الذهب العالمي دمج أسواق مصر في المتاجر الدولية

قال سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس ادارة ايفولف القابضة للاستثمار، إن شركته تطمح مع مجلس الذهب العالمي لتطوير البنية التحتية بسوق الذهب في مصر ودمجه مع الاسواق العالمية.

واشار "الترجمان" خلال كلمة له علي هامش مؤتمر"الذهب كفئة اصولية واداة مالية"، ان مصر لديها كافة العوامل من المستهلك وتوافر المعادن بالاضافة الي الطلب الاستثماري لتصبح لاعب رئيسي في سوق الذهب الافريقي.

واشار الترجمان، الي ان ايفولف تحلم من خلال الشراكة مع مجلس الذهب العالمي مساعدة مصر في تطوير اسواق الذهب لديها و ان يتم دمجها بالسوق العالمي.