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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عالمي: البنوك المركزية تشتري الذهب لأنه الملاذ الأكثر أمانا من الدولار

صدى البلد

قال جون ريد كبير استراتيجي السوق بأوروبا واسيا  بمجلس الذهب العالمي، ان العديد من البنوك المركزية حول العالم تقوم بشراء الذهب من الأسواق وتضمه لاحتياطاتها النقدية، لأنها تدرك أنه الملاذ الأمن مقارنة بالدولار أو سلة العملات الأخرى.

وأشار  خلال استعرضه توقعات توقعات أسعار الذهب- علي هامش مؤتمر مجلس الذهب العالمى- إلى أن البنوك المركزية طوال الثلاث سنوات الماضية كانت تبيع الذهب وتشتري سندات الحكومة الامريكية، ولكن الوضع تغير الآن حيث بدأت البنوك المركزية خاصة من الأسواق الناشئة في شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطاتها النقدية، موضحا ان الصين وبولندا وسنغافورة في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر شراء للذهب.

واكد أن الربع الأول من 2024 شهد طلب مرتفع من البنوك المركزية  علي الذهب وهو ما أدى إلى حدوث تقلبات سعرية، وهو ما سوف يكون له تأثير علي ارتفاع معدلات الإنتاج.

وتوقع أن أسعار الذهب سوف تحقق قفزات سعرية بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية لأن الذهب لا يزال يفضل البنوك المركزية  ، مشيرا الي أن السوق الصيني يشهد معدلات طلب غير مسبوقة علي المعدن الأصفر.

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