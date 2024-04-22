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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم في بعض البنوك

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

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تراجع سعر الدولار


و تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 26 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين مقارنة بالتعاملات الصباحية في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي، وفق سعر صرف العملات المنشورة على موقعهما الإلكتروني.

اسعار الدولار اليوم


و سجل سعر الدولار بمنتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشا للشراء والبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشا للشراء والبيع.
 

البنك الأهلى المصرى البنوك العاملة بالسوق الدولار الدولار الأمريكى الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

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