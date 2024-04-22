عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين  22 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع . 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (قطر الوطني ، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، ميد بنك، الأهلي المتحد) نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.32 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر، التنمية الصناعية، الإسكندرية، العربي الإفريقي، البركة، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي ) نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات، نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثننن

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.42 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية 

40 مليار دولار احتياطيات نقدية 

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

الدولار الاستثمار العربي الامارات دبي الوطني البركة البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

صدمة لراغبي الحج بتأشيرة الزيارة| قرار رسمي من المملكة السعودية يبدد أحلام الآلاف

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

ترشيحاتنا

بعد عاصفة الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

بشرى سارة لجماهير الأهلى بشأن عودة الشناوي للملاعب

بالتاريخ واليوم| موعد عيد الأضحى المبارك.. وخمسة أيام إجازة

غلق شوارع هامة في مدينة نصر .. اعرف البديل

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة تحضير البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة 3 مرات في الأسبوع؟

بالبيجامة.. شيرين رضا تخطف الأنظار بفيديو جديد

لوك غير معتاد.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ