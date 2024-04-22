سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (قطر الوطني ، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، ميد بنك، الأهلي المتحد) نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.32 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر، التنمية الصناعية، الإسكندرية، العربي الإفريقي، البركة، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي ) نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات، نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثننن

يقدّم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.42 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية

40 مليار دولار احتياطيات نقدية

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.