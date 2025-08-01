قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش يصلي عليّ.. أمين الإفتاء يعلق: الجنازة حق لأهل الميت وليس له
دي بول: اللعب بجوار ميسي حلم تحقق في إنتر ميامي.. وبيكهام كان أحد أسباب قراري
مصطفى بكري يكشف سرّ أزمة الكهرباء بالجيزة
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
متحديا بوتين .. ترامب يأمر بنشر غواصات نووية قرب روسيا ردًا على تهديدات ميدفيديف
محمد أبو العينين :الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن
محمد أبو العينين: البورسلين الخاص بـ سيراميكا كليوباترا مطلوب بالاسم في اليابان
جيش لا يُهزم وقيادة تعرف تفاصيل المعركة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي
التقدير لا يقاس بالأوسكار.. محسن رزق يرد على محيي إسماعيل
شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟
في أول مشاركة... منتخب مصر للسلة على الكراسى المتحركة يهزم كينيا والإمارات وإنجلترا ببطولة العالم
النائب محمد أبو العينين: 60% من الإنتاج يوزع محليا.. والبورسلين الخاص بنا يُطلب بالاسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟

أم مكة
أم مكة
محمد الشعراوي

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.

وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟

بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.

جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.

وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.

وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.

أم مكة أم سجدة مشاهد خادشة للحياء الآداب العامة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

ارشيفي

الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

85 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

ترشيحاتنا

محيي اسماعيل

التكريم لا يقاس بالمال.. ياسر صادق يرد علي محيي إسماعيل

الفنان ميدو عادل وزوجته

وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

مصطفى كامل

مجلس نقابة الموسيقيين يستنكر الهجوم على مصطفى كامل: ندعم قراراته

بالصور

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية

فيديو

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد