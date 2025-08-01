قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الإخوان الإرهابيون يتأمرون على مصر من قلب تل أبيب

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن رفضها التام واستيائها العميق من التظاهرات التي نظّمتها جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل خيانةً واضحة للوطن، وتجاوزًا فجًا لكل القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية.

وقالت العسيلي في بيان صحفي، إن ما حدث يكشف بجلاء أن هذه الجماعة لا تنتمي إلى قضايا الشعوب ولا إلى ضمير الأمة، بل تتحرك وفق أجندات مشبوهة تخدم مصالح قوى معادية تستهدف تقويض الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مضيفة أن "التظاهر من داخل كيان احتلالي ضد الدولة المصرية، لا يمكن وصفه إلا بأنه انحطاط سياسي وأخلاقي، وتجرد تام من الوطنية".

وأكدت وكيل لجنة ذوي الإعاقة أن الدولة تقف منذ عقود إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقدّمت – ولا تزال – كل ما يمكن من دعم سياسي وإنساني وميداني**، سواء عبر إدخال المساعدات والقوافل الطبية والغذائية، أو من خلال التحركات الدبلوماسية الفعالة لوقف العدوان وتثبيت الهدن، والعمل على إنهاء معاناة الأبرياء في غزة.

وشددت العسيلي على أن أبواق الإخوان لا تملك مشروعًا حقيقيًا سوى التحريض والفوضى، وأن ظهورهم في قلب تل أبيب وهم يهاجمون مصر، يثبت أنهم في خندق من يقتلون الأطفال ويهدمون البيوت، لا من يقفون مع الحق.

وأضافت : “مصر ليست بحاجة لشهادات من تنظيمات باعت نفسها للعدو، فمواقفها مع فلسطين تسبق البيانات والشعارات، وتُكتب بالدم والدعم الحقيقي على الأرض.”

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل المدافع الأول عن العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة، مهما علت الأصوات الزائفة، ومهما حاولت الجماعات الإرهابية تشويه الحقائق والتشويش على المواقف الوطنية الشريفة.

جماعة الإخوان الإرهابية نجلاء العسيلي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد