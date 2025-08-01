برلمانية: الإخوان الإرهابيون يتأمرون على مصر من قلب تل أبيب

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن رفضها التام واستيائها العميق من التظاهرات التي نظّمتها جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل خيانةً واضحة للوطن، وتجاوزًا فجًا لكل القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية.

وقالت العسيلي في بيان صحفي، إن ما حدث يكشف بجلاء أن هذه الجماعة لا تنتمي إلى قضايا الشعوب ولا إلى ضمير الأمة، بل تتحرك وفق أجندات مشبوهة تخدم مصالح قوى معادية تستهدف تقويض الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مضيفة أن "التظاهر من داخل كيان احتلالي ضد الدولة المصرية، لا يمكن وصفه إلا بأنه انحطاط سياسي وأخلاقي، وتجرد تام من الوطنية".

وأكدت وكيل لجنة ذوي الإعاقة أن الدولة تقف منذ عقود إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقدّمت – ولا تزال – كل ما يمكن من دعم سياسي وإنساني وميداني**، سواء عبر إدخال المساعدات والقوافل الطبية والغذائية، أو من خلال التحركات الدبلوماسية الفعالة لوقف العدوان وتثبيت الهدن، والعمل على إنهاء معاناة الأبرياء في غزة.

وشددت العسيلي على أن أبواق الإخوان لا تملك مشروعًا حقيقيًا سوى التحريض والفوضى، وأن ظهورهم في قلب تل أبيب وهم يهاجمون مصر، يثبت أنهم في خندق من يقتلون الأطفال ويهدمون البيوت، لا من يقفون مع الحق.

وأضافت : “مصر ليست بحاجة لشهادات من تنظيمات باعت نفسها للعدو، فمواقفها مع فلسطين تسبق البيانات والشعارات، وتُكتب بالدم والدعم الحقيقي على الأرض.”

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل المدافع الأول عن العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة، مهما علت الأصوات الزائفة، ومهما حاولت الجماعات الإرهابية تشويه الحقائق والتشويش على المواقف الوطنية الشريفة.