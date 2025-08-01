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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بسمة جميل: التظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب عمل مشبوه يخدم أعداء الوطن

بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري
بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أعربت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، عن رفضها القاطع للتظاهرات التي وصفتها بأنها "مشبوهة"، والتي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وضرب حالة الوحدة بين المصريين ، مؤكدة أن تلك الدعوات تُعد محاولة مفضوحة لضرب استقرار الدولة وتشويه مواقفها الوطنية والعربية.


وأوضحت جميل، في بيان لها، أن هذه التحركات المأجورة التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي لا تزال تسعى بكل قوة لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، مستغلّة الأحداث الإقليمية لخدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بمصالح الشعوب العربية.


وأكدت جميل، أن هذه الدعوات تأتي في توقيت حساس تقوم فيه الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء دورها الوطني والعربي في دعم القضية الفلسطينية، واحتواء التصعيد في غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقف منذ اللحظة الأولى في صف الشعب الفلسطيني، وتبذل جهودا دبلوماسية وإنسانية ضخمة لوقف العدوان على غزة وحقن دماء الأبرياء.

وشددت جميل، على أن العمل الوطني الحقيقي لا يُقاس بالشعارات أو التجمعات غير القانونية، بل بالمواقف والتحركات الرصينة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ كرامة الشعوب.

ودعت جميل، أبناء الجالية المصرية بالخارج إلى عدم الانسياق وراء تلك الدعوات المشبوهة التي تستهدف السفارات المصرية، باعتبارها رموزًا للسيادة الوطنية، ومقار تمثل الدولة ومؤسساتها الرسمية، مشيرة إلى أن أي محاولة لاستهداف تلك المقار يُعد إهانة مرفوضة للدولة المصرية.


وذكرت جميل، أن الشعب المصري في الداخل والخارج يعي جيدًا الأهداف الخبيثة لهذه الدعوات، ولن يسمح بتكرار سيناريوهات الفوضى، مشددة على أن الاصطفاف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها هو الرد الحقيقي على تلك المحاولات المأجورة  .


واختتمت بسمة جميل، بيانها مؤكدة أن الدولة المصرية ستظل سندًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل دورها التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بعيدًا عن المزايدات والضغوط، وبمنهج عقلاني يحظى بثقة واحترام العالم أجمع.

بسمة جميل الشعب الجمهوري سوهاج مجلس النواب جماعة الإخوان الإرهابية

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